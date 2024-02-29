Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

Противник потерял до 495 человек личного состава, семь танков, две БМП, четыре боевые бронированные машины и одиннадцать автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.