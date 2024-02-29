Российские военные заняли более выгодные рубежи на Авдеевском направлении

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 61-й механизированных и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Северное, Орловка и Первомайское», — говорится в документе.
Противник потерял до 495 человек личного состава, семь танков, две БМП, четыре боевые бронированные машины и одиннадцать автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены три гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.
На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили тактическое положение и ударили по позициям противника в районах Синьковки и села Терны.
Противник потерял до 50 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: американская гаубица М198, польская САУ «Krab», САУ «Акация», гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и орудие Д-30.
На Донецком направлении «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и ударила по позициям 28-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки.
«В районе населенного пункта Берестовое Донецкой Народной Республики отражены четыре контратаки 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, два БТР, в том числе М113 производства США, и десять автомобилей», — продолжили в Минобороны.
Поражены боевая машина РСЗО «Ураган», САУ «Krab», орудие Д-20, а также три гаубицы Д-30.
На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли комплексное огневое поражение противнику в районах Урожайного, Ровнополя и Старомайорского. ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу Д-20, а также САУ «Гвоздика».
За сутки авиация, ракетные войска, артиллерия и дроны поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Купянск», пункты управления 72-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад, ЗРК С-300ПС, три склада боеприпасов.
Средства ПВО сбили девять реактивных снарядов HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM, уничтожены 93 дрона.