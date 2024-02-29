Российские военные улучшили положение на Донецком направлении

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 28-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой народной республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, в районе населенного пункта Берестовое ДНР отражены четыре контратаки 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
«Противник потерял до 600 военнослужащих, два танка, два БТР, в том числе М113 производства США, и десять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО “Ураган”, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, орудие Д-20, а также три гаубицы Д-30», — сообщили в Минобороны.