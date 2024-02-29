В Иркутске локализовали пожар в многоквартирном доме

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на крыше жилого дома в Иркутске на площади 450 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в МЧС сообщали, что пожар произошел в многоквартирном трехэтажном доме в микрорайоне Ершовский. Из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, еще 3 человек спасли пожарные.
«Огнеборцы локализовали пожар на площади 450 квадратных метров Сведений о пострадавших не поступало», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что работы по тушению продолжаются. К ликвидации привлечено 45 человек и 13 единиц техники.