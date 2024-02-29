Минобороны сообщило об уничтожении четырех лодок с диверсантами ВСУ в зоне СВО

«В результате скоротечного боя четыре с десантом лодки были уничтожены и затонули, пятая развернулась и на большой скорости убыла в обратном направлении», — говорится в сообщении.
Как уточняется, была уничтожена диверсионная группа 730го морского центра сил специальных операций (ССО) ВМС Украины. Они пытались высадиться в районе Тендровской косы. В результате боя были ликвидированы 25 бойцов украинской армии, еще один взят в плен.
Ранее, 7 февраля, корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, как российские военные осуществляют в Артемовске (украинское название — Бахмут) регулярные рейды для того, чтобы выявить в заброшенных домах города диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожить их. По словам журналиста, разведка в дневное время суток является одним из самых опасных эпизодов работы военнослужащих.