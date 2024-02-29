Глыба льда обрушилась на нижегородку с крыши дома на Добролюбова

По данным источника, инцидент произошел в районе перекрёстка Добролюбова и Ильинской. На девушку рухнула сосулька, ударив ее по плечу. В месте ушиба у пострадавшей появились синяки и отек. При этом обращаться за помощью к медикам нижегородка не стала.