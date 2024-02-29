Глыба льда обрушилась на нижегородку с крыши дома на Добролюбова

Нижегородка получила травму руки из-за ледяной глыбы, упавшей на нее со здания в центре города. Об этом пишет телеграм-канал Ni Mash.
По данным источника, инцидент произошел в районе перекрёстка Добролюбова и Ильинской. На девушку рухнула сосулька, ударив ее по плечу. В месте ушиба у пострадавшей появились синяки и отек. При этом обращаться за помощью к медикам нижегородка не стала.
Напомним, что рабочий в Нижнем Новгороде получил тяжелые травмы головы. На него упала глыба льда, когда он закрывал гараж. Случаем заинтересовались в Гострудинспекции.
Ранее мы писали, что 30 нижегородцев пострадали из-за отравления угарным газом в этом году. С начала января зарегистрировано более 10 подобных происшествий.