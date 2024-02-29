Уничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ «Купянск»

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены: пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ “Купянск”, два пункта управления: 72-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс С-300ПС, три склада боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 126-ти районах», — говорится в сообщении ведомства.
Силами ПВО удалось сбить девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM. Уничтожены также 93 украинских беспилотных летательных аппарата в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
В сводке Минобороны сообщается о значительных успехах российской армии. Продвижение вперед произошло на Купянском, Авдеевском, Донецком и Херсонском направлениях. В Херсонской области подразделениями группировки войск «Днепр» уничтожена крупная украинская ДРГ, которая пыталась прорваться в тыл российских подразделений на пяти лодках.