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Уничтожен пункт управления оперативно-тактической группой ВСУ «Купянск»

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев — РИА Новости Крым. На Купянском направлении силами авиации, артиллерии и ракетных войск удалось поразить три пункта управления ВСУ, один из которых — пункт управления оперативно-тактической группой «Купянск». Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены: пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ “Купянск”, два пункта управления: 72-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс С-300ПС, три склада боеприпасов, а также живая сила и военная техника в 126-ти районах», — говорится в сообщении ведомства.

Силами ПВО удалось сбить девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM. Уничтожены также 93 украинских беспилотных летательных аппарата в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

В сводке Минобороны сообщается о значительных успехах российской армии. Продвижение вперед произошло на Купянском, Авдеевском, Донецком и Херсонском направлениях. В Херсонской области подразделениями группировки войск «Днепр» уничтожена крупная украинская ДРГ, которая пыталась прорваться в тыл российских подразделений на пяти лодках.