Мэрия Воронежа: самострой, который мешает пенсионеру зайти домой, снесут в 2024-м

— Решение суда о сносе самовольной постройки на неразграниченной территории, принятое в декабре 2021 года, вступило в силу 3 ноября 2022 года. Добровольно и в установленный срок собственник его не исполнил. Открытое исполнительное производство к результату тоже не привело. В связи с этим, 30 октября 2023 года муниципалитетом был издан приказ о принудительном сносе. Необходимые средства для этого заложены в бюджет на 2024 год, сейчас подготавливается документация на снос капстроения, после чего будет определена подрядная организация, которая его произведет, — сообщили в мэрии.