Заступившегося за девушек мужчину убили в Актобе

Сообщается, что подсудимый свою вину в совершении убийства не признал. Он заявил, что умысла убить не имел, а оборонялся от парней, поэтому был вынужден вытащить с кармана складной нож и во время драки нанес удары. Актюбинец раскаялся и просил прощения у представителя потерпевшего.