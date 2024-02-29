Американку, собиравшую деньги для ВСУ, оставили в екатеринбургском СИЗО

— Мы развелись в 2017 году, — рассказал «КП-Екатеринбург» бывший муж задержанной Евгений Хавана. — В последний раз я ее видел летом 2022 года. В Екатеринбурге у нее родители, родственники. Поехала повидать всех, так как давно не была. Раньше она чаще туда ездила. Но за последние 2−3 года в связи с ковидом и прочими событиями ей съездить не довелось. Под Новый год у нее получилось отпроситься с работы на какое-то время, и, видимо, решила съездить на праздники, со всеми увидеться.