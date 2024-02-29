Американку, собиравшую деньги для ВСУ, оставили в екатеринбургском СИЗО

В Екатеринбурге рассмотрели апелляционную жалобу 33-летней жительницы Лос-Анджелеса Ксении Карелиной, которую обвиняют в госизмене за поддержку ВСУ. Девушка была задержана сотрудниками ФСБ в феврале 2024 года, когда приехала в родной город к родителям.
Известно, что Ксения выучилась на историческом факультете УрФУ, после чего перебралась в Балтимор. Последние несколько лет она провела в Калифорнии, где работала косметологом. Осенью 2021 года Карелина получила гражданство США.
— Мы развелись в 2017 году, — рассказал «КП-Екатеринбург» бывший муж задержанной Евгений Хавана. — В последний раз я ее видел летом 2022 года. В Екатеринбурге у нее родители, родственники. Поехала повидать всех, так как давно не была. Раньше она чаще туда ездила. Но за последние 2−3 года в связи с ковидом и прочими событиями ей съездить не довелось. Под Новый год у нее получилось отпроситься с работы на какое-то время, и, видимо, решила съездить на праздники, со всеми увидеться.
Ранее в ФСБ России сообщали о причастности Карелиной к сборам денег для бандеровцев. В США она была замечена на митингах в поддержку киевского режима.
— С февраля 2022 года она инициативно осуществляла сборы денежных средств в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение Вооруженными силами Украины предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов. Кроме того, на территории США указанная гражданка неоднократно принимала участие в публичных акциях в поддержку киевского режима, — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
Накануне перед рассмотрением апелляции в защиту Ксении выступил ее бойфренд. Им оказался бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Крис Ван Херден. По его словам, Карелина улетела в Екатеринбург через Стамбул 2 января. А уже 27 числа была задержана за мелкое хулиганство. К слову, под административное наказание попал и отец Ксении.
В качестве свидетеля в суд пришел отец Ксении Павел Карелин. Он поручился за дочь, и заявил о готовности предоставить ей жилье в случае домашнего ареста.
На наш вопрос об административном штрафе за неповиновению сотрудника правоохранительных органов Карелин заявил, что «не подтверждает это». Комментировать обвинения, предъявленные дочери, он отказался.
Свердловский областной суд отказал в смягчении меры пресечения и оставил Ксению Карелину под стражей.