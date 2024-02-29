На СВО погибли трое операторов беспилотников из Свердловской области

— Три человека из тех, кого мы готовили, погибли. Четверо ранены, проходят сейчас лечение. Практически каждого специалиста отслеживаем, общаемся, работаем. Естественно, все те нюансы и проблемы, которые возникают, пытаемся подкорректировать, изменить и внедрить в образовательный процесс, — рассказал Юрий Яночкин.