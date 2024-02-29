На СВО погибли трое операторов беспилотников из Свердловской области

В зоне СВО погибли и были ранены несколько операторов беспилотников, которые проходили подготовку в Свердловской области. Об этом 29 февраля на конференции в пресс-центре «ТАСС-Урал» сообщил председатель регионального отделения ДОСААФ России Юрий Яночкин.
— Три человека из тех, кого мы готовили, погибли. Четверо ранены, проходят сейчас лечение. Практически каждого специалиста отслеживаем, общаемся, работаем. Естественно, все те нюансы и проблемы, которые возникают, пытаемся подкорректировать, изменить и внедрить в образовательный процесс, — рассказал Юрий Яночкин.
Обучение операторов БПЛА в Свердловской области началось в 2023 году. На данный момент пять подготовленных на Среднем Урале специалистов были награждены орденами, еще десять человек успешно выполняют боевые задачи, отметил председатель ДОСААФ Свердловской области.