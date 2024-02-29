На СВО погиб военнослужащий Алексей Кисельков из Пермского края

Военнослужащий Алексей Кисельков из Пермского края погиб на СВО, сообщает администрация Березовского муниципального округа.
Алексей родился в 1977 году.
«Алексей Александрович погиб 20 февраля 2024 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики. Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким Алексея», — пишут в администрации округа.
Прощание с бойцом прошло 29 февраля. Алексей был не единственным погибшим военнослужащим из Березовского округа. В январе состоялось прощание с его земляком Леонидом Яковлевым.