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На СВО погиб военнослужащий Алексей Кисельков из Пермского края

Церемония прощания прошла 29 февраля.

Военнослужащий Алексей Кисельков из Пермского края погиб на СВО, сообщает администрация Березовского муниципального округа.

Алексей родился в 1977 году.

«Алексей Александрович погиб 20 февраля 2024 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики. Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким Алексея», — пишут в администрации округа.

Прощание с бойцом прошло 29 февраля. Алексей был не единственным погибшим военнослужащим из Березовского округа. В январе состоялось прощание с его земляком Леонидом Яковлевым.