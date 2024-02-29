В МЧС показали, как тушат ледокол «Ермак» в Петербурге. Нижняя палуба утопает в дыму

Без малого пятьдесят человек привлекли к тушению ледокола «Ермак», который находится на утилизации на 89-м причале в Морском порту. Обстановку на верхней палубе показывает ГУ МЧС по Петербургу, съёмке на нижней мешают завесы дыма.
Как сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства 29 февраля, на ледоколе проводится проветривание. В дыму верхняя палуба, на нижней, где загорелся строительный мусор — видимости нет.
Пожарные с тепловизорами проверяют соседние помещения на предмет скрытого горения. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.
По данным «Фонтанки», проверку по факту возгорания начала транспортная прокуратура.
Заявка о пожаре на ледоколе «Ермак» поступила в дежурную часть незадолго до полудня. На судне есть огнетушители, но справиться с огнём на нижней палубе они, судя по всему, не помогли. До приезда пожарных девять человек были эвакуированы.
В январе прошлого года тендер на утилизацию ледокола объявил «Росморпорт». Согласно документации, контракт стоимостью 155 млн рублей достался ООО «Лидер». В октябре «Росморпорт» искал исполнителя для демонтажа оборудования. Работы за 4,9 млн рублей выполняет «ЛТ-СТРОЙ».