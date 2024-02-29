Житель Волгоградской области перевел на счет лжеброкера 13,5 млн рублей

Установлено, что с волжанином на сайте знакомств начала общаться неизвестная, представившаяся сотрудником брокерской организации. Она предложила ему заработок на фондовой бирже, убедив перевести средства на несколько счетов.
Как сообщает ГУ МВД по региону, в течение двух недель мужчина перечислял средства на счета якобы финансовой биржи. Аферисты перестали выходить на связь с ним, когда сумма составила 13,5 млн рублей.
Полицейские призывают жителей региона проявить бдительность при общении с незнакомцами. Стоит помнить, если вам предлагают ежедневный доход с гарантией возврата средств, — это повод усомниться. Настоящие брокеры никогда не предложат гражданам перевести средства на счета физических лиц.