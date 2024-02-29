Житель Волгоградской области подозревается в убийстве брата

Как сообщает СУ СКР по региону, 26 февраля текущего года мужчина со своим 45-летним братом находился по месту жительства в одном из домов по ул. Гоголя в х. Безымянка, где двое волгоградцев распивали спиртное.
В ходе застолья случился конфликт, фигурант нанес младшему брату удары ножом в живот и грудь. После этого злоумышленник не вызвал скорую помощь, от чего раненый мужчина скончался.
Преступник был задержан по ст. 91−92 УПК РФ. Его заключили под стражу.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий.