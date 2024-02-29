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Житель Волгоградской области подозревается в убийстве брата

Мужчина подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Источник: Волгоградская правда

Как сообщает СУ СКР по региону, 26 февраля текущего года мужчина со своим 45-летним братом находился по месту жительства в одном из домов по ул. Гоголя в х. Безымянка, где двое волгоградцев распивали спиртное.

В ходе застолья случился конфликт, фигурант нанес младшему брату удары ножом в живот и грудь. После этого злоумышленник не вызвал скорую помощь, от чего раненый мужчина скончался.

Преступник был задержан по ст. 91−92 УПК РФ. Его заключили под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий.