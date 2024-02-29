В Самарской области привлекли к ответственности авиакомпанию

В Самарской области в январе текущего года самолет совершил вынужденную посадку из-за неблагоприятных условий. Рейс «Москва — Казань» задержался в регионе больше 14 часов.
По информации Куйбышевской транспортной прокуратуры, вынужденная посадка произошла из-за непогоды в городе Казань. При подобных ситуациях перевозчик обязан обеспечить пассажиров номерами в гостинице. Однако номера не были предоставлены ни одному пассажиру.
В связи с этим транспортный прокурор внес руководителю представление. Авиакомпанию «Северные ветер» привлекли к административной ответственности.