В Самарской области привлекли к ответственности авиакомпанию

По информации Куйбышевской транспортной прокуратуры, вынужденная посадка произошла из-за непогоды в городе Казань. При подобных ситуациях перевозчик обязан обеспечить пассажиров номерами в гостинице. Однако номера не были предоставлены ни одному пассажиру.