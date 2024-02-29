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Мать и трое детей отравились угарным газом в Костанайской области

Женщина и трое ее детей сегодня попали в больницу в результате отравления угарным газом в Костанайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Источник: Getty Images

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, инцидент произошел в селе Федоровка Костанайской области.

«В частном жилом доме из-за нарушений правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе женщина и трое детей получили отравление угарным газом», — пояснили в МЧС.

Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Ранее сообщалось, что в Алматы в микрорайоне Шугыла семья с тремя детьми отравилась угарным газом, по предварительной версии, из-за незакрытой заслонки отопительной печи.

На своем официальном сайте МЧС перечислило основные причины отравления угарным газом:

  • нарушение правил эксплуатации печного отопления (несвоевременное закрытие печной заслонки, недостаточный доступ свежего воздуха в топливник, плохая тяга);
  • неисправная работа печи и дымохода (трещины в конструкции печи, забитый дымоход);
  • нахождение человека в очаге пожара;
  • горение бытового газа в условиях недостатка кислорода и плохой вентиляции.