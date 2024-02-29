В Иркутской области отменили режим повышенной готовности

С 10:00 29 февраля режим повышенной готовности в Иркутской области был отменен. Решение было принято по указанию губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале региона.
— Режим повышенной готовности был введен в Приангарье 15 февраля из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных сильным ветром и понижением температуры в ряде районов Иркутской области. Этот режим предполагал постоянный мониторинг ситуации и мгновенное реагирование экстренных служб и органов исполнительной власти для предотвращения чрезвычайных ситуаций, — говорится в документе.
Прогноз погоды на ближайшие дни в Иркутске показывает, что дневная температура не опустится ниже минус 5 градусов Цельсия. В Братске также ожидается относительно невысокая температура, от минус 6 до минус 9 градусов, до конца недели.