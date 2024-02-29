В Москве задержали главного редактора «Новой газеты»

На главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова составят протокол по административной статье о дискредитации армии. Издание пишет, что Соколова в отдел полиции доставили сотрудники центра «Э» и что дело связано с одной из публикаций газеты.
Административный протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 рассмотрит Перовский суд. Она предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для физических лиц и от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных.
Экспертизу по делу провел Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ; подчиняется Роскомнадзору), сообщает издание.
Соколов был спецкором «Новой газеты» с 1998 года. Летом 2012-го журналист был вынужден временно покинуть Россию из-за угроз жизни и здоровью — как сообщало издание, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отвез Соколова в лес, будучи недовольным одной из статей. Впоследствии Бастрыкин принес извинения: «Я не имел права срываться, но я сорвался». Главным редактором «Новой газеты» Соколов стал в ноябре 2023-го, сменив на этой должности лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова (признан Минюстом иностранным агентом). Муратов возглавлял издание в 1995—2017 годах и с 2019 по 2023 год.
Газету лишили лицензии осенью 2022 года, тогда же регистрацию отозвали у сайта издания. До этого «Новая газета» приостановила выпуск печатной версии после получения двух предупреждений от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах.
После начала военных действий в феврале 2022 года часть журналистов уехали из страны, они основали издание «Новая Газета. Европа», которую в России признали нежелательной организацией.