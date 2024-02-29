В Москве задержали главного редактора «Новой газеты»

Соколов был спецкором «Новой газеты» с 1998 года. Летом 2012-го журналист был вынужден временно покинуть Россию из-за угроз жизни и здоровью — как сообщало издание, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отвез Соколова в лес, будучи недовольным одной из статей. Впоследствии Бастрыкин принес извинения: «Я не имел права срываться, но я сорвался». Главным редактором «Новой газеты» Соколов стал в ноябре 2023-го, сменив на этой должности лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова (признан Минюстом иностранным агентом). Муратов возглавлял издание в 1995—2017 годах и с 2019 по 2023 год.