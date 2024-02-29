Пожар на ледоколе «Ермак» в Петербурге мог начаться со сварочных работ.

Пожару на ледоколе «Ермак» в Кировском районе Петербурга предшествовали сварочные работы. Об этом 29 февраля сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Надзорное ведомство проверяет исполнение законодательства о пожарной безопасности после того, как на первой палубе неэксплуатируемого ледокола загорелось складское помещение. По данным ГУ МЧС по Петербургу, горит строительный мусор, огонь распространился на 20 квадратных метров.
Все обстоятельства на территории Морского порта также выясняет транспортное следствие.
Ликвидация пожара продолжается. В МЧС сообщали, что заявка о возгорании по адресу: 3-й район Морского порта поступила незадолго до половины двенадцатого часа дня. К тушению привлекли 12 единиц техники и 46 человек.
Ледокол «Ермак» находится на утилизации. Соответствующий тендер в январе прошлого года объявил «Росморпорт», контракт стоимостью 155 млн рублей исполняет ООО «Лидер». Работы по демонтажу оборудования, судя по данным госзакупок, выполняет «ЛТ-СТРОЙ».