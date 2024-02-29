Пожар на ледоколе «Ермак» в Петербурге мог начаться со сварочных работ.

Надзорное ведомство проверяет исполнение законодательства о пожарной безопасности после того, как на первой палубе неэксплуатируемого ледокола загорелось складское помещение. По данным ГУ МЧС по Петербургу, горит строительный мусор, огонь распространился на 20 квадратных метров.