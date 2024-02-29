В Челябинске произошел взрыв в гаражном кооперативе № 7

В Челябинске прогремел взрыв в гаражно-строительном кооперативе № 7 на улице Сталелитейной. Инцидент произошел днем 29 февраля.
Сразу после взрыва начался пожар — пламенем охватило один гараж. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на месте работают сотрудники челябинского пожарно-спасательного гарнизона.
— Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.
Ранее в Симе загорелся частный дом на улице Чернышевского. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 71-летнего мужчины.