Житель Приднестровья жестоко отомстил бывшей возлюбленной: Он похитил ее любимого пса и сбросил его с 14 этажа

Вечером 25 февраля в дежурную часть Рыбницкого ОВД поступило сообщение: на козырьке подъезда 14-этажки лежит труп собаки, которую сбросили с высоты, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Сотрудники милиции приступили к розыску причастных. В результате проведённых мероприятий установили личность подозреваемого. Вскоре 30-летний мужчина был доставлен в ОВД, где дал признательные показания.
По его словам, накануне он изрядно выпил. Желая отомстить своей прежней пассии, похитил её любимого пса. Овчарка на контакт пошла легко. Мужчину она знала, а он хорошо ладил с животными.
Вместе с Рексом (так звали собаку) он направился в многоэтажку. В какой-то момент животное начало нервничать и громко лаять. Это стало раздражать. Недолго думая, желая избавиться от четырёхлапого, мужчина сбросил Рекса с 40-метровой высоты. Собака погибла на месте.
В беседе с милиционерами подозреваемый сообщил, что детали происшествия помнит смутно, уж слишком много выпил. Установлено: мужчина неоднократно судим. Ему грозит уголовная ответственность и очередной тюремный срок.