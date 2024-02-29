В Минске виновник ДТП скрылся с места аварии. СК возбудил уголовное дело

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице задержали автомобилиста, виновного в совершении ДТП, в котором пострадал человек. Возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.