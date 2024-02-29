В Минске виновник ДТП скрылся с места аварии. СК возбудил уголовное дело

Ночью 29 февраля 36-летний водитель Toyota двигался по 53 км внутреннего кольца МКАД, когда совершил столкновение с попутно двигавшимся микроавтобусом Iveco. От удара автомобиль выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с мойкой самообслуживания.
Водитель микроавтобуса с тяжелыми травмами был госпитализирован. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции его личность и местонахождение установлены. 36-летнего мужчину задержали.
В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса.