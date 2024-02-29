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В Минске виновник ДТП скрылся с места аварии. СК возбудил уголовное дело

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице задержали автомобилиста, виновного в совершении ДТП, в котором пострадал человек. Возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Источник: РИА "Новости"

Ночью 29 февраля 36-летний водитель Toyota двигался по 53 км внутреннего кольца МКАД, когда совершил столкновение с попутно двигавшимся микроавтобусом Iveco. От удара автомобиль выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с мойкой самообслуживания.

Водитель микроавтобуса с тяжелыми травмами был госпитализирован. Виновник аварии скрылся с места происшествия. Следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции его личность и местонахождение установлены. 36-летнего мужчину задержали.

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса.