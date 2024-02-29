Стало известно, кто мог убить трех человек на ул. Ново-Садовой в Самаре

Соседи считают, что утром 29 декабря мужчина пришел к бывшей возлюбленной «поговорить», а затем набросился на нее с ножом на почве неразделенных чувств. Жертву начала защищать мать. В итоге у обеих убитых на теле было множество ножевых ранений, у матери — порядка двух десятков. В какой-то момент женщины выбежали в подъезд, пытаясь спастись. По основной версии, нападавший схватил экс-сожительницу и выбросил с девятого этажа. А ее мать умерла на лестничной клетке. Дальше «незваный гость» стал звонить своим родным и говорить, что натворил «плохих дел». Потом он поднялся на 19 этаж — позже его тело тоже нашли у дома.