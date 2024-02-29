Стало известно, кто мог убить трех человек на ул. Ново-Садовой в Самаре

«Сотрудники следственного отдела и криминалисты выехали на место происшествия, провели осмотр, назначили первоначальные экспертизы. Сразу же было возбуждено уголовное дело по факту убийства», — рассказывает следователь следственного отдела по Октябрьскому району СУ СКР по Самарской области Максим Мочульский.
Очевидцы и соседи позже рассказывали, что в квартире, где жила 30-летняя женщина и ее мать, была жуткая картина: беспорядок, всюду кровь, на полу валялся сломанный нож. Детали криминальной истории следователи восстанавливали по кусочкам. Знакомые семьи обсуждали, что молодая женщина жила сначала с матерью и своим безработным парнем. У нее была довольно успешная социальная жизнь: хорошие друзья, работа программистом. Потом, предположительно, молодые люди разошлись.
Соседи считают, что утром 29 декабря мужчина пришел к бывшей возлюбленной «поговорить», а затем набросился на нее с ножом на почве неразделенных чувств. Жертву начала защищать мать. В итоге у обеих убитых на теле было множество ножевых ранений, у матери — порядка двух десятков. В какой-то момент женщины выбежали в подъезд, пытаясь спастись. По основной версии, нападавший схватил экс-сожительницу и выбросил с девятого этажа. А ее мать умерла на лестничной клетке. Дальше «незваный гость» стал звонить своим родным и говорить, что натворил «плохих дел». Потом он поднялся на 19 этаж — позже его тело тоже нашли у дома.
«Сейчас предварительное расследование близится к завершению. На данный момент основная версия следствия сводится к тому, что подозреваемый убил девушку и ее мать, а затем свел счеты с жизнью. В ближайшее время должны быть завершены судебные экспертизы, при получении результатов которых уже можно будет делать окончательные выводы о мотиве и способе совершенного преступления», — отметил следователь Максим Мочульский.