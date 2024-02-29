Нарушения в организации школьного питания выявлены почти в 800 школах РТ

В Татарстане были выявлены нарушения в организации питания в почти 800 школах, как сообщает Роспотребнадзор РТ. Проверки, проведенные в этом учебном году, особенно касались организации питания младшеклассников, которым предоставляются горячие обеды бесплатно.
В ходе инспекций выяснилось, что не во всех образовательных учреждениях соблюдаются установленные санитарные нормы и правила, что привело к административным мерам в отношении некоторых должностных лиц.
Тем не менее, ведомство отмечает заметное улучшение в качестве школьного питания. Сравнительный анализ с прошлым учебным годом показал, что повара стали реже занижать калорийность блюд, а подача еды теперь соответствует требованиям — блюда подаются теплыми, а не холодными. Более того, важным достижением стало значительное снижение случаев обнаружения опасных микробов в готовых блюдах.
Напомним, в Казани более 660 тонн продукции забраковали в департаменте питания в 2023 году. Специалисты выполнили свыше 232 тысяч анализов сырья и продовольствия.