Нарушения в организации школьного питания выявлены почти в 800 школах РТ

Тем не менее, ведомство отмечает заметное улучшение в качестве школьного питания. Сравнительный анализ с прошлым учебным годом показал, что повара стали реже занижать калорийность блюд, а подача еды теперь соответствует требованиям — блюда подаются теплыми, а не холодными. Более того, важным достижением стало значительное снижение случаев обнаружения опасных микробов в готовых блюдах.