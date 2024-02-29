Экс-полицейского осудили за кражу спирта, попавшего в «Мистер Сидр»

МВД РФ сообщало, что в ходе выявления каналов поступления в нелегальный оборот опасной для жизни алкогольной продукции, реализованной под торговой маркой «Мистер Сидр», полицейские установили «факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ “Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области”. Партия была изъята в ходе проверочных мероприятий и хранилась на складе с 2012 года. За это были задержаны и впоследствии арестованы двое жителей Самары и сержант полиции, охранявший склад.