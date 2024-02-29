В Семее изъяли мефедрон на Т20 млн

«В результате длительной разработки и комплекса оперативно-следственных мероприятий, полицией, при силовой поддержке спецподразделения в городе Семей, пресечена деятельность крупных сбытчиков синтетических наркотиков», — говорится в сообщении в четверг.
Сотрудниками департамента полиции области Абай, при обыске места жительства задержанных, обнаружено и изъято психотропное вещество мефедрон, весом более 500 грамм. Изъяты мобильные телефоны с подтверждением причастности подозреваемых к криминальному бизнесу.
«Не допущено в незаконный оборот более 1500 разовых доз для наркопотребления, их предварительная стоимость на черном рынке оценивается на сумму более Т20 млн», — заявили в МВД.
Кроме того, в МВД сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в ИВС.