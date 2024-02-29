Мошенники рассылают вредоносные сообщения от имени «Белпочты»

Злоумышленники направляют в мессенджер сообщение о необходимости уточнения адреса доставки почтового отправления с указанием ссылки в интернете. При переходе по указанному адресу клиент попадает на фишинговый сайт, где ему предлагается ввести данные и оплатить тариф за услугу.