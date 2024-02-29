Алматинца обвинили в избиении чужого шестилетнего ребенка

В комментариях к посту администрация школы опровергла факт избиения взрослым ребенка в своих стенах, акцентировав внимание лишь на школьной драке между учащимися, виноват в которой сын автора поста. Но женщина с такой позицией не согласна и намерена через суд добиться «наказания для него согласно закону».