В Ростове за сутки поступило 450 обращений об утечке газа

Как сообщает портал 161.ru, во время работ по одоризации добавили слишком много вещества. Из-за этого жители могли почувствовать утечку газа из микротрещин. Работники газовых служб успокоили, что микроутечки были всегда, просто ранее они не ощущались из-за нормальной концентрации одоранта.