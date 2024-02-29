В Ростове за сутки поступило 450 обращений об утечке газа

Больше всего обращений поступило от потребителей Железнодорожного, Кировского, Ленинского, Октябрьского и Пролетарского районов.
Причина большого количества обращений — проведение одоризации природного газа в системе газоснабжения. Специалисты добавили специальные вещества, которые добавляют газу характерный запах.
Как сообщает портал 161.ru, во время работ по одоризации добавили слишком много вещества. Из-за этого жители могли почувствовать утечку газа из микротрещин. Работники газовых служб успокоили, что микроутечки были всегда, просто ранее они не ощущались из-за нормальной концентрации одоранта.
На сегодняшний день из 450 обращений об утечке газа устранено 125. Еще 325 находятся в работе. В администрации призвали обращаться по телефонам 104 или 112, если вы чувствуете запах газа в доме.