Борт FlyArystan чуть не попал в аварию на взлетной полосе в Мумбаи: Идет расследование

Действие происходило 22 февраля. Согласно данным с сайта Flightradar24, вылетал борт FlyArystan в Алматы. Самолет должен был вырулить на свою полосу и дождаться очереди, но перепутал свое место взлета. Самолет Airbus A319 авиакомпании Air India уже начал разгоняться. Air India заметил движущийся казахстанский самолет и резко сбросил скорость и отказался от взлета.