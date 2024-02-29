Борт FlyArystan чуть не попал в аварию на взлетной полосе в Мумбаи: Идет расследование

«Крупная авария была предотвращена в аэропорту Мумбаи на прошлой неделе после того, как самолет Air Astana совершил неправильный поворот и выехал на действующую взлетно-посадочную полосу, где самолет Air India набирал скорость для взлета», — сообщают журналисты.
Действие происходило 22 февраля. Согласно данным с сайта Flightradar24, вылетал борт FlyArystan в Алматы. Самолет должен был вырулить на свою полосу и дождаться очереди, но перепутал свое место взлета. Самолет Airbus A319 авиакомпании Air India уже начал разгоняться. Air India заметил движущийся казахстанский самолет и резко сбросил скорость и отказался от взлета.
«Самолет Air Astana, тем не менее, продолжал двигаться по неправильному маршруту. Это привело к часовой задержке вылета Air India в Доху», — пишет TH.
Главное управление гражданской авиации заявило, что идет расследование инцидента.