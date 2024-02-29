«Сармат»: что известно о ракетах, о которых говорил Владимир Путин

Что такое «Сармат»
РС-28 «Сармат» — это комплекс шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Длина ракеты составляет 35,5 м, а диаметр — 3 м. Стартовая масса ракеты — 208,1 т. Максимальная дальность полета МБР — 18 тыс. км. Головная часть — разделяемая с блоками индивидуального наведения. Масса полезной нагрузки МБР — до 10 т. «Сармат» может нести от 10 до 15 боезарядов в зависимости от их мощности. Кроме того, ракета рассчитана на использование гиперзвуковых управляемых боевых блоков «Авангард». МБР «Сармат» оснащена ложными целями, которые должны отвлекать вражеские противоракеты.
Как создавалась ракета
21 июля 2011 года Министерство обороны и Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (ГРЦ Макеева) заключили госконтракт на выполнение опытно-конструкторской работы «Сармат». Новая ракета должна была заменить советскую МБР «Воевода», состоящую на вооружении с 1988 года. В начале 2013 года НПО «Энергомаш» получило техническое задание на разработку двигателя для «Сармата». Изделие назвали ПДУ-99. По решению Минобороны производством занялось ПАО «Протон». 17 декабря 2013 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев впервые сообщил СМИ о создании нового комплекса.
В августе 2016 года прошли первые успешные огневые испытания двигателя МБР «Сармат». В декабре 2017 года на космодроме Плесецк прошли первые бросковые испытания ракеты, вторые — в марте 2018 года. В июле 2018 года Минобороны заявило, что тесты завершены. Ведомство начало подготовку к летно-конструкторским испытаниям МБР «Сармат».
Он сообщил, что они способны «совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха (приблизительно соответствует скорости звука.— “Ъ”) более чем в 20 раз».
Как испытывали «Сармат»
В декабре 2020 году министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2021 году для летных испытаний ракеты в Красноярском крае в районе поселка Северо-Енисейский построят новый полигон. О завершении его строительства не сообщалось. Первый и единственный известный на данный момент пуск МБР «Сармат» прошел 20 апреля 2022 года с космодрома Плесецк Архангельской области. Испытания были успешными. 16 августа 2022 года был подписан госконтракт на поставку ракет. Генеральный конструктор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь сообщал, что шахты «Сармата» полностью защищают ракету при попадании по ним обычным или ядерным оружием. Он уточнил, что МБР выполнит свою задачу, несмотря ни на что.
23 ноября 2022 года главный конструктор сообщил, что МБР «Сармат» запущена в серийное производство. 21 декабря 2022 года министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале работ по развертыванию новых ракет. В феврале 2023 года телеканал CNN сообщал, о проведении неудачного пуска МБР «Сармат».
1 сентября 2023 года генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство.