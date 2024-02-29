«Сармат»: что известно о ракетах, о которых говорил Владимир Путин

В декабре 2020 году министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2021 году для летных испытаний ракеты в Красноярском крае в районе поселка Северо-Енисейский построят новый полигон. О завершении его строительства не сообщалось. Первый и единственный известный на данный момент пуск МБР «Сармат» прошел 20 апреля 2022 года с космодрома Плесецк Архангельской области. Испытания были успешными. 16 августа 2022 года был подписан госконтракт на поставку ракет. Генеральный конструктор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь сообщал, что шахты «Сармата» полностью защищают ракету при попадании по ним обычным или ядерным оружием. Он уточнил, что МБР выполнит свою задачу, несмотря ни на что.