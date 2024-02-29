Фигурантов дела об убийстве Дугиной внесли в реестр террористов и экстремистов

Всего в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга внесены более 14 тыс. физлиц. Согласно закону, после включения в список банки должны остановить обслуживание их счетов и заморозить средства на них.
ФСБ России называет Наталью Вовк исполнителем теракта в августе 2022 году, в котором погибла журналистка Дарья Дугина. По версии службы, в июле 2022 года она вместе с дочерью приехала в Россию и поселилась в том же доме, где жила госпожа Дугина. После самого теракта она выехала в Эстонию.
Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года. В ее автомобиле сработало взрывное устройство, когда она возвращалась из Подмосковья с фестиваля «Традиция». Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е», ч. 2, ст. 105 УК РФ). ФСБ считает, что за организацией теракта стоят украинские спецслужбы. Власти Украины отвергли причастность к гибели Дарьи Дугиной.