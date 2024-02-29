Фигурантов дела об убийстве Дугиной внесли в реестр террористов и экстремистов

ФСБ России называет Наталью Вовк исполнителем теракта в августе 2022 году, в котором погибла журналистка Дарья Дугина. По версии службы, в июле 2022 года она вместе с дочерью приехала в Россию и поселилась в том же доме, где жила госпожа Дугина. После самого теракта она выехала в Эстонию.