В Газе погибли более 100 палестинцев в результате давки и стрельбы у фур с гумпомощью

ЦАХАЛ опубликовал кадры с БПЛА, на которых сотни людей собираются вокруг грузовиков с гуманитарным грузом. По словам военных, жители пытались «разграбить» доставленную помощь. В Белом доме заявили, что следят за последствиями «серьезного инцидента». Представитель «Хамаса» сообщил, что произошедшее может привести к провалу переговоров с Израилем по сделке об освобождении заложников и временном прекращении огня.