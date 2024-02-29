В Газе погибли более 100 палестинцев в результате давки и стрельбы у фур с гумпомощью

Представитель ЦАХАЛа сообщил i24news, что после того, как к грузовикам прибыла толпа, некоторые палестинцы «направились в сторону израильских солдат», представляя угрозу, а те в ответ открыли стрельбу. В результате действий израильских военных пострадали не более десяти человек, пишет The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.
Как отмечает CNN, инцидент произошел в западной части города Газа, в районе Шейх-Аджлин. Водители грузовиков попытались покинуть район, но в результате погибли еще несколько человек. По данным телеканала, среди погибших трое детей. Точное число погибших еще уточняется, поскольку медики забрали не все тела.
ЦАХАЛ опубликовал кадры с БПЛА, на которых сотни людей собираются вокруг грузовиков с гуманитарным грузом. По словам военных, жители пытались «разграбить» доставленную помощь. В Белом доме заявили, что следят за последствиями «серьезного инцидента». Представитель «Хамаса» сообщил, что произошедшее может привести к провалу переговоров с Израилем по сделке об освобождении заложников и временном прекращении огня.
Лусине Баласян