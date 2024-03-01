В военно-космической академии преподаватели объединились в преступную группу

Так, по словам преподавателя Павлова, он, выполняя указания профессора Цветкова, «оформлял документы по учету рабочего времени лиц, которые фактически никаких работ не выполняли». Ему было известно, что часть из них сдавали полученные выплаты руководителям работ, и он предполагал, что фиктивно трудоустроенные могли передавать получаемые деньги Кириллу Цветкову, но точно этого не знает.