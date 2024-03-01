В военно-космической академии преподаватели объединились в преступную группу

Организованную группу расхитителей, действовавшую в федеральном государственном бюджетном учреждении высшего образования «Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского» Минобороны России, выявили сотрудники главного военного следственного управления СКР, проверяя материалы ФСБ и прокуратуры. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В его материалах, по данным источников «Ъ», говорится, что предполагаемая группа мошенников действовала в период с 2021 по конец 2023 года. Выполняя в рамках контрактов с военным ведомством ОКР «СПО-ЦУиМ» и «Прима-ВКА-ЭП», ведущие сотрудники академии включили в число соисполнителей проектов данные в отношении 82 работников научно-учебного центра вуза, которые реального участия в них не принимали.
Зато на работников по договорам было выписано 8 444 444 ₽, которые участники махинаций присвоили, потратив «по своему усмотрению».
Когда после задержания военных ученых допросили, все они признали свою причастность к хищениям.
Правда, если Назаров и Авдеев признали ее в полном объеме, раскрыв весь механизм хищений, то два других участника группы едва повинились.
Так, по словам преподавателя Павлова, он, выполняя указания профессора Цветкова, «оформлял документы по учету рабочего времени лиц, которые фактически никаких работ не выполняли». Ему было известно, что часть из них сдавали полученные выплаты руководителям работ, и он предполагал, что фиктивно трудоустроенные могли передавать получаемые деньги Кириллу Цветкову, но точно этого не знает.
В свою очередь, профессор Цветков признал, что неоднократно собирал деньги с сотрудников, фиктивно привлеченных к работам по ОКР, но из них ничего не похитил, а средства использовал для ремонта служебных помещений. Свидетели показания всех четырех фигурантов так или иначе подтвердили.
Учитывая, что все фигуранты сотрудничают со следствием и признались, сотрудники ГВСУ СКР ходатайствовали в 235-м гарнизонном военном суде (Москва) об избрании им мер пресечения в виде домашнего ареста. Суд просьбы следствия полностью удовлетворил, запретив фигурантам покидать свои квартиры, использовать интернет, а также любые средства связи, за исключением телефонов для общения с защитниками и следствием, а также вызова оперативных служб.
Интересно, что обвиняемым отдельным пунктом судебных постановлений запрещено выступать с комментариями по своему делу в СМИ.
На днях домашний арест был продлен обвиняемым до апреля. Сейчас в рамках расследования сотрудники ГВСУ СКР закрепляют доказательства по уже выявленным эпизодам, проверяя обвиняемых на причастность к иным хищениям бюджетных средств, а также пытаются установить их возможных сообщников в академии.
Начальник академии генерал-майор Анатолий Нестечук заявил «Ъ», что ему ничего не известно о хищениях. «У нас все нормально», — добавил руководитель военного вуза.
Николай Сергеев