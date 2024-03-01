Семь агрессивных собак отловили на улице Краснодонской в Воронеже

Семь агрессивных собак отловили на улице Краснодонской 28 февраля после жалоб воронежцев. Об этом сообщили в городском управлении экологии. Животных отправили в приют на постоянное пребывание.
На следующий день еще пять собак забрали для проведения стерилизации, вакцинации и возвращения в среду. А трех животных специалисты признали опасными. Они тоже останутся в приюте. В ведомстве уточнили, что 1 марта запланировали выезд в район улиц Краснознаменной и Маршала Неделина.
Ранее сайт vrn.kp.ru сообщал, что в Воронеже заработал новый частный приют. Он рассчитан на одновременное содержание 500 собак.