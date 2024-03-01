Семь агрессивных собак отловили на улице Краснодонской в Воронеже

На следующий день еще пять собак забрали для проведения стерилизации, вакцинации и возвращения в среду. А трех животных специалисты признали опасными. Они тоже останутся в приюте. В ведомстве уточнили, что 1 марта запланировали выезд в район улиц Краснознаменной и Маршала Неделина.