Литва ограничила высадку и посадку пассажиров калининградских поездов

Возможностью высадки и посадки на указанных станциях пользовались и граждане других стран — Израиля, Италии, США и др., сообщали местные СМИ. При этом тогда власти отмечали, что те, кто имеет право на высадку в Литве, могут сделать это согласно Шенгенскому соглашению. Для возвращавшихся из ЕС россиян с шенгенской визой после закрытия границы с Финляндией поезд из Кяны оставался одним из последних наземных маршрутов из ЕС.