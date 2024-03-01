Автомобиль загорелся в Уссурийске

Установлено, что в машине загорелся моторный отсек. Всего пострадала площадь около двух квадратных метров, никто не пострадал и не погиб. Напомним, что за транспортным средством необходимо следить и обращать внимание на его состояние, иначе может произойти несчастный случай — например, авто загорится прямо во время дорожного движения. Так произошло с машиной, которая ехала по объездной трассе Де-Фриз — Седанка — Патрокл. Subaru Impreza преградила путь другим людям.