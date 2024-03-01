В Иркутской области главе стройфирмы дали 5 лет колонии за растрату более 33 млн рублей

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего руководителя строительной фирмы. Его признали виновным в растрате более 33 млн рублей и приговорили к 5 годам колонии общего режима со штрафом в размере полумиллиона рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуры региона.
Установлено, что в 2020 году руководитель строительной организации при выполнении обязательств по муниципальному контракту, заключенному с администрацией Балаганского района на возведение детского сада, в связи с отсутствием оборотных средств привлек факторинговую фирму. Последняя на основании актов приемки части выполненных работ перечислила заемные средства на счета застройщика.
После получения оплаты от заказчика из муниципального бюджета подсудимый не вернул деньги факторинговой фирме, а растратил их на погашение кредитных, налоговых обязательств и долгов перед контрагентами. При этом здание детского сада так и не было достроено. В результате бюджету муниципального образования Балаганского района и факторинговой фирме был причинен ущерб в 33 млн рублей.