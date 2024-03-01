В Иркутской области главе стройфирмы дали 5 лет колонии за растрату более 33 млн рублей

После получения оплаты от заказчика из муниципального бюджета подсудимый не вернул деньги факторинговой фирме, а растратил их на погашение кредитных, налоговых обязательств и долгов перед контрагентами. При этом здание детского сада так и не было достроено. В результате бюджету муниципального образования Балаганского района и факторинговой фирме был причинен ущерб в 33 млн рублей.