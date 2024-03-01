В Новосибирске разыскивают 30-летнего мужчину с усами и бородой

Жителей Новосибирска просят помочь в поисках 30-летнего Христофора Иванова. Он пропал 21 февраля в Дзержинском районе, сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Мужчина ростом 170 см, телосложение плотное, волосы черные, глаза темно-карие. На момент пропажи был одет в черного цвета куртку, темно-синие джинсы, черные ботинки и шапку-ушанку.
Уточняется, что он носит усы и бороду.
Всех, кто владеет информацией по поводу его местонахождения, просят обращаться по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.
Ранее «МК в Новосибирске» рассказывали о том, что в Новосибирской области пропал мужчина на бордовой иномарке.