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В Новосибирске разыскивают 30-летнего мужчину с усами и бородой

Жителей Новосибирска просят помочь в поисках 30-летнего Христофора Иванова.
Источник: Лиза Алерт

Жителей Новосибирска просят помочь в поисках 30-летнего Христофора Иванова. Он пропал 21 февраля в Дзержинском районе, сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Мужчина ростом 170 см, телосложение плотное, волосы черные, глаза темно-карие. На момент пропажи был одет в черного цвета куртку, темно-синие джинсы, черные ботинки и шапку-ушанку.

Уточняется, что он носит усы и бороду.

Всех, кто владеет информацией по поводу его местонахождения, просят обращаться по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.

Ранее «МК в Новосибирске» рассказывали о том, что в Новосибирской области пропал мужчина на бордовой иномарке.