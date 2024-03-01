Двух жителей Хабаровского края осудили за вылов рыб и крабов, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В августе прошлого года мужчины выловили в акватории Охотского моря возле устья реки Кухтуй при помощи ставной сети 8 экземпляров кижуча, горбуши и кеты, а также 12 экземпляров крабов. Общий ущерб составил более 111 тысяч рублей.
«Николаевский-на-Амуре городской суд постоянное судебное присутствие в рабочем поселке Охотск вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Государственное обвинение поддержано прокурором Охотского района», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Суд назначил одному из виновных наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно с испытательным сроком 5 лет, второму — сроком 1,5 года условно с испытательным сроком 1 год. Также суд взыскал с осужденных сумму ущерба.