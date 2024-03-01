Аргентина выдала РФ россиянку, обвиняемую в хищении 150 млн рублей

Волк напомнила, что в 2022 году разыскиваемая была руководителем риелторского агентства в Барнауле. По версии следствия, она брала у покупателей недвижимости на хранение крупные суммы для дальнейшей передачи продавцам. Кроме того, злоумышленница получала деньги клиентов фирмы, предлагая им выгодные инвестиции в приобретение недвижимости. «Однако на самом деле выполнять условия заключенных сделок она не собиралась. В итоге женщина похитила более 150 млн рублей, после чего скрылась от правосудия за границей», — добавила представитель ведомства.