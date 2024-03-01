В Хабаровском крае подросток взяла кредит и отдала деньги мошенникам

Жительница Комсомольска-на-Амуре накануне утром обнаружила, что с ее счета списалась крупная денежная сумма и на ее имя взят кредит. Оказалось, что всё это под влиянием мошенников сделала ее несовершеннолетняя дочь, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В ходе расследования выяснилось, что подростку поступило сообщение якобы от подруги ее мамы, которую девочка хорошо знала. Та попросила ее одолжить денежные средства и никому об этом не сообщать.
— Не подозревая, что переписывается с аферистами, дочь потерпевшей решила помочь знакомой. Имея доступ к мобильному телефону своей матери и следуя указаниям в сообщениях, подросток перевела 670 тысяч рублей на указанные ей реквизиты нескольких банковских карт. После чего оформила кредит через на сумму порядка 340 тысяч рублей и также перечислила средства мошенникам, — отметили в УМВД Комсомольска-на-Амуре.
В итоге подросток отдала преступникам более 1 млн рублей. Сотрудникам полиции уже удалось установить, что аккаунт подруги, с которого ребенку поступали сообщения, был взломан. Причастным грозит наказание до 10 лет лишения свободы.