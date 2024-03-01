В Хабаровском крае подросток взяла кредит и отдала деньги мошенникам

Жительница Комсомольска-на-Амуре накануне утром обнаружила, что с ее счета списалась крупная денежная сумма и на ее имя взят кредит. Оказалось, что всё это под влиянием мошенников сделала ее несовершеннолетняя дочь, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



В ходе расследования выяснилось, что подростку поступило сообщение якобы от подруги ее мамы, которую девочка хорошо знала. Та попросила ее одолжить денежные средства и никому об этом не сообщать.