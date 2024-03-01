Новосибирца будут судить за мошенничество с муниципальными контрактами

В Октябрьский райсуд Новосибирска направят уголовное дело в отношении директора компании, который обвиняется в мошенничестве с муниципальными контрактами. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, с 2019 по 2021 директор организации заключил с муниципальными казенными учреждениями 25 контрактов. Он должен был ликвидировать несанкционированные свалки в пяти районах Новосибирска.
Однако обвиняемый предоставил фиктивные документы о расходах на размещение убранного мусора специализированных полигонах. На основании этих документов ему возместили 4,5 млн рублей. Позже он легализовал незаконно полученные средства.
Напомним, кассация отказала академику Асееву в обжаловании приговора за мошенничество.