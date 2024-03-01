Стекла полетели в разные стороны: маршрутка попала в серьезное ДТП в Хабаровске

Утром 1 марта в Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие. В 09:49 на Автобусной улице столкнулись два автомобиля — иномарка и маршрутка.
По данным ГИБДД, в аварии есть пострадавшие.
— В Хабаровске на улице Автобусной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса № 177 и автомобилем Toyota HiAce, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровска.
Кто стал виновником столкновения, пока не сообщается. Пока известно только, что в аварии пострадали водитель и пассажир «Тойоты». Маршрутный автомобиль тоже получил серьезные повреждения: у него разбита передняя часть, а лобовое стекло разбилось, покрывшись «паутинкой».
Водителям же напоминают о соблюдении правил дорожного движения. Это поможет спасти жизни и здоровье людей на дорогах.