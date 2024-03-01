Стекла полетели в разные стороны: маршрутка попала в серьезное ДТП в Хабаровске

Кто стал виновником столкновения, пока не сообщается. Пока известно только, что в аварии пострадали водитель и пассажир «Тойоты». Маршрутный автомобиль тоже получил серьезные повреждения: у него разбита передняя часть, а лобовое стекло разбилось, покрывшись «паутинкой».