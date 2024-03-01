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Стекла полетели в разные стороны: маршрутка попала в серьезное ДТП в Хабаровске

Два человека пострадали в ДТП на Автобусной улице в Хабаровске.
Источник: Комсомольская правда

Утром 1 марта в Хабаровске произошло дорожно-транспортное происшествие. В 09:49 на Автобусной улице столкнулись два автомобиля — иномарка и маршрутка.

По данным ГИБДД, в аварии есть пострадавшие.

— В Хабаровске на улице Автобусной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса № 177 и автомобилем Toyota HiAce, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровска.

Кто стал виновником столкновения, пока не сообщается. Пока известно только, что в аварии пострадали водитель и пассажир «Тойоты». Маршрутный автомобиль тоже получил серьезные повреждения: у него разбита передняя часть, а лобовое стекло разбилось, покрывшись «паутинкой».

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства аварии.

Водителям же напоминают о соблюдении правил дорожного движения. Это поможет спасти жизни и здоровье людей на дорогах.