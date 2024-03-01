Курение в постели убило мужчину в Ольхонском районе

Как рассказали спасатели, пожар в частном доме на улице Горького в поселке Еланцы начался из-за того, что хозяин деревянного дома — лежачий инвалид 1962 года рождения курил в постели:
«На момент прибытия пожарных из-под кровли одноэтажного деревянного дома шёл дым. Дом горел изнутри. Соседи сообщили о том, что в доме может находиться его хозяин».
Пожар потушили примерно за полчаса. Огонь выжег комнату в 48 квадратов. И убил человека.
К слову, непотушенные сигареты довольно часто становятся причиной пожаров в Приангарье. Так, например, в первой декаде февраля спасатели, буквально, чудом спасли жительницу Братска, которая, изрядно приняв на грудь, закурила, сидя на диване.