Крупный пожар произошел в компьютерном клубе в Астане (видео)

Инцидент произошел в Нуринском районе Астаны. Посетители до прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли на улицу. В 4:24 пожар был локализован, а в 6:15 ликвидирован.
Площадь пожара составила 150 кв.м. В тушении пожара были задействованы 24 человека личного состава и пять единиц техники ДЧС Астаны.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
адрес пожара или возгорания;
объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.