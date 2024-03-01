Под Красноярском спасатели на снегоходе эвакуировали больную женщину

Накануне вечером, 29 февраля, в садовом некоммерческом товариществе «Снежок» (на станции Крюково в Емельяновском районе) шестидесятилетняя женщина почувствовала недомогание. Поднялось давление, случился гипертонический криз — таблетки не помогали, видимо. В таком случае нужна помощь медиков. Но вот проблема — дороги сейчас в СНТ нет, проехать по глубокому снегу автомобиль скорой помощи не смог.
И тогда за дело взялись спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. Добрались до места на снегоходе, доставили к пациентке медиков. А после, когда стало понятно, что нужна срочная эвакуация, вывезли из СНТ туда, где находился спецавтомобиль. Все завершилось хорошо, сообщает служба спасения Красноярского края.