14-летнего водителя остановили стрельбой по колесам в Иркутске

С помощью спецсигналов и громкоговорителя инспекторы ДПС неоднократно требовали остановить машину, однако водитель лишь пытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Во время погони полицейские предупредили лихача о применении огнестрельного оружия для остановки автомобиля. В результате были простреляны три колеса, никто из людей не пострадал.