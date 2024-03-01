14-летнего водителя остановили стрельбой по колесам в Иркутске

Погоня за 14-летним водителем в Иркутске закончилась стрельбой по колесам. Инцидент произошел 26 февраля. Во время ночного патрулирования городских улиц полицейские заметили ВАЗ, водитель которого совершал опасные маневры, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
С помощью спецсигналов и громкоговорителя инспекторы ДПС неоднократно требовали остановить машину, однако водитель лишь пытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Во время погони полицейские предупредили лихача о применении огнестрельного оружия для остановки автомобиля. В результате были простреляны три колеса, никто из людей не пострадал.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия, в том числе родителям несовершеннолетнего.