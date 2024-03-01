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На территории Узбекистана произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в Ферганской области.
Источник: smrm.uz

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, 1 марта в 05:22 в Узбекистане произошло землетрясение..Эпицентр находился в Кувинском районе Ферганской области..Магнитуда — 3,5, глубина — 11 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 257 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

  • Кувинский район: 3 балла, 20 км;
  • Мархаматский район: 2 балла, 20 км;
  • город Кувасай: 2 балла, 20 км;
  • Ташлакский район: 2 балла, 23 км;
  • Асакинский район: 2 балла, 27 км;
  • Шахриханский район: 2 балла, 27 км;
  • город Фергана: 2 балла, 27 км.