На территории Узбекистана произошло землетрясение

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, 1 марта в 05:22 в Узбекистане произошло землетрясение..Эпицентр находился в Кувинском районе Ферганской области..Магнитуда — 3,5, глубина — 11 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 257 км в юго-восточном направлении.