На территории Узбекистана произошло землетрясение

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, 1 марта в 05:22 в Узбекистане произошло землетрясение..Эпицентр находился в Кувинском районе Ферганской области..Магнитуда — 3,5, глубина — 11 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 257 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
- Кувинский район: 3 балла, 20 км;
- Мархаматский район: 2 балла, 20 км;
- город Кувасай: 2 балла, 20 км;
- Ташлакский район: 2 балла, 23 км;
- Асакинский район: 2 балла, 27 км;
- Шахриханский район: 2 балла, 27 км;
- город Фергана: 2 балла, 27 км.