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В Приморье раскрыли кражу из жилища пенсионерки благодаря отпечатку пальца

Эксперт обнаружил в квартире три следа рук.
Источник: Аргументы и факты

Дактилоскопическая экспертиза отпечатка пальца помогла раскрыть кражу из квартиры 74-летний жительницы Хорольского округа, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.

Эксперт обнаружил в квартире пострадавшей три следа рук. Дактилоскопическая судебная экспертиза установила, что отпечатки пальца и ладони правой руки принадлежат ранее судимому 28-летнему местному жителю.

В течение суток преступление раскрыли, а злоумышленника привлекли к уголовной ответственности.

Сейчас в экспертно-криминалистическом отделении ОМВД России по Хорольскому округу работают три эксперта: Эдуард Матвеев, Александр Толстиков и Андрей Брижатый. Руководит службой майор полиции Борис Баранов.

За 2023 год эксперты округа провели 63 исследования и 210 экспертиз.

Напомним, 1 марта 2024 года экспертно-криминалистической службе системы МВД России исполнилось 105 лет. Общий штат службы по стране составляет порядка 18 тысяч человек.