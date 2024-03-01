В Приморье раскрыли кражу из жилища пенсионерки благодаря отпечатку пальца

Дактилоскопическая экспертиза отпечатка пальца помогла раскрыть кражу из квартиры 74-летний жительницы Хорольского округа, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.
Эксперт обнаружил в квартире пострадавшей три следа рук. Дактилоскопическая судебная экспертиза установила, что отпечатки пальца и ладони правой руки принадлежат ранее судимому 28-летнему местному жителю.
Сейчас в экспертно-криминалистическом отделении ОМВД России по Хорольскому округу работают три эксперта: Эдуард Матвеев, Александр Толстиков и Андрей Брижатый. Руководит службой майор полиции Борис Баранов.
За 2023 год эксперты округа провели 63 исследования и 210 экспертиз.
Напомним, 1 марта 2024 года экспертно-криминалистической службе системы МВД России исполнилось 105 лет. Общий штат службы по стране составляет порядка 18 тысяч человек.